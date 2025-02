Após sete etapas, Secretaria do Esporte e Lazer contempla mais de duas mil pessoas com ações da Operação Verão Total

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) concluiu, em fevereiro, mais uma edição de suas ações na Operação Verão Total , realizada pelo governo do Estado. As atividades gratuitas para a comunidade no litoral gaúcho foram divididas em sete etapas desde o início de janeiro, percorrendo oito praias e contemplando mais de 2 mil pessoas, entre moradores e veranistas de todas as idades.

Para a realização desta edição, a SEL utilizou a estrutura do programa Esporte e Lazer em Movimento, que, desde 2021, percorreu mais de 230 municípios, beneficiando um número superior a 30 mil pessoas. A van itinerante é carregada de equipamentos para diversas atividades, como cama elástica, oficina de pintura, tênis de mesa, futebol de botão, jogos de tabuleiro e interativos, pipoqueira e equipamento para vôlei e futebol.

Além da van, a SEL firmou parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (CREF2-RS). Assim, os veranistas tiveram acesso a aulas de ritmos gratuitas com profissionais especializados. As prefeituras municipais também apoiaram a iniciativa, contribuindo com estruturas e cedendo espaços à beira-mar.

Nestes dois primeiros meses do ano, a Operação Verão da SEL esteve presente nas praias de Torres, Pinhal, Cidreira, Xangri-Lá, Atlântida Sul, São Lourenço do Sul, Arroio do Sal e Imbé. "Esse é um período propício para reforçarmos ainda mais o nosso papel como Secretaria do Esporte e Lazer, que é o de promover a integração e o bem-estar da nossa gente. Com o deslocamento de grande parte da população do Estado para as praias, também fomos para o nosso Litoral, reunindo crianças, jovens e famílias de todos os cantos do Rio Grande", destacou o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

Segunda edição do Meu Primeiro Mergulho

Ainda integrando a Operação Verão Total do governo do Estado, a SEL realizou, como forma de encerramento das atividades, a segunda edição do Meu Primeiro Mergulho , em Capão da Canoa. A iniciativa, em parceria com o Ministério Público Estadual, propiciou que crianças e adolescentes em vulnerabilidade social vivessem uma experiência única de socialização e entretenimento.

Além do banho de mar, os jovens participaram de oficinais ministradas por atletas da Federação Rio-grandense de Muay thai e Kickboxing e da Federação Gaúcha de Judô, além de atividades de recreação com a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros.

A Operação Verão Total é uma iniciativa transversal que envolve diferentes secretarias e órgãos do governo do Estado para a prestação de serviços públicos sazonais aos turistas e aos veranistas que circulam nas praias, lagoas e balneários gaúchos. Mais de 40 órgãos e entidades do Executivo estão envolvidos no projeto.