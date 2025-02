Com emoção, Remo e Paysandu ficam no empate pelo Campeonato Paraense

Em partida que teve transmissão nacional pela TV Brasil , em parceria com a TV Cultura do Pará, Remo e Paysandu empataram por 1 a 1 no Re-Pa 776 nesse domingo (23), no Mangueirão. Os gols do clássico foram marcados no segundo tempo. Adailton marcou para o Remo e Giovanni, aos 49, igualou para o Paysandu. O Remo agora soma 17 pontos, em primeiro lugar, enquanto o Paysandu tem 14, em segundo na tabela do Campeonato Paraense. O resultado ampliou a sequência invicta do Papão, diante do maior rival, para nove jogos.

O espetáculo começou antes mesmo de a bola rolar. Ambas as torcidas prepararam um show visual, com mosaicos e bandeirões dos dois lados. O Mangueirão lotado foi uma atração à parte.

Em campo, o primeiro tempo foi morno. Nos primeiros minutos, o Remo criou usando bastante o lado direito, com Kadu. Primeiro, ele cortou para o meio e chutou para defesa de Matheus Nogueira. Depois, chutou rasteiro cruzado e viu Pedro Rocha não conseguir completar para o gol.

Já o Paysandu tentou o gol por meio de bolas aéreas. Em uma delas, Nicolas finalizou de cabeça por cima da meta adversária. O capitão do Papão esteve envolvido em uma confusão com a defesa adversária no fim da primeira etapa. Jogadores pediram pênalti, mas a arbitragem não marcou.

Duelo esquenta depois do intervalo

O segundo tempo foi bem mais movimentado. Não tão incisivo nos primeiros 45 minutos, o Paysandu procurou mais o jogo. No entanto, parou no goleiro Marcelo Rangel no começo.

Matheus Vargas fez grande jogada, passando por três marcadores até chutar de fora da área para grande defesa do goleiro do Remo.

Pouco depois, após controlar a bola com dificuldade, Rossi surgiu com espaço para finalizar dentro da área. No entanto, novamente Marcelo Rangel pôs a escanteio.

O Remo também se animou e levou perigo à meta adversária. Em uma cobrança de falta pela direita, Sávio cruzou na área, a bola saiu forte e acabou acertando o travessão.

Aos 31, enfim, o gol. Felipe Vizeu foi lançado na área e acabou derrubado por Matheus Nogueira.

Adailton, que entrou no segundo tempo, foi para a cobrança. Ele bateu rasteiro, no canto direito de Nogueira, que se esticou mas não conseguiu evitar o gol. O Remo segue com a escrita de ter marcado em todos os jogos do campeonato até o momento.

A arbitragem apontou seis minutos de acréscimos e o Paysandu acreditou até o fim. Aos 49, veio a recompensa: Giovanni arriscou de fora da área, a bola desviou em Rafael Castro e enganou Marcelo Rangel, morrendo no fundo do gol.

Não houve tempo para mais nada.

Na próxima rodada, o Remo visita o Cametá, enquanto o Paysandu recebe o Castanhal.