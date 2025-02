Flamengo goleia Maricá e confirma título da Taça Guanabara de 2025

Em duelo que teve a transmissão da Rádio Nacional, o Flamengo confirmou o favoritismo e assegurou o título da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca - neste sábado (22), ao golear o Maricá, no Maracanã, por 5 a 0. A equipe, que precisava apenas obter o mesmo resultado que o Volta Redonda (que iniciou a 11ª e última rodada empatado com o Rubro-Negro, com 20 pontos) para garantir o troféu, viu o adversário ser derrotado pelo Boavista por 2 a 0.

No outro jogo do sábado, o Sampaio Corrêa passou pela Portuguesa por 3 a 1 e se manteve com chances de chegar às semifinais. O Flamengo, dono da melhor campanha, terá a vantagem de jogar por dois empates na próxima fase para avançar à final. No entanto, ainda não conhece seu adversário.

Diante do Maricá (que está garantido na primeira divisão do Cariocão em 2026), o Flamengo se mostrou dominante desde o começo. Gerson abriu o placar aos 17 minutos e, ainda na primeira etapa, Léo Ortiz ampliou a vantagem aos 26.

No segundo tempo, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves marcaram para o clube da Gávea, assegurando a fácil vitória.

É a 25ª vez que o Flamengo conquista a Taça Guanabara. O clube é o maior campeão do estado, com 38 títulos cariocas.

Na semifinal, Flamengo e Volta Redonda (segundo colocado) ainda aguardam pelos seus adversários, que serão definidos após os três jogos deste domingo (23). Madureira, Vasco, Fluminense, Botafogo e Nova Iguaçu (além do Sampaio Corrêa, que já jogou) entram em campo para brigar pelas outras duas vagas.

Atlético e América decidirão o Campeonato Mineiro

O sábado também foi de definição no Campeonato Mineiro. Atlético e América passaram por Tombense e Cruzeiro, respectivamente, e farão a final da edição de 2025.

O duelo entre América e Cruzeiro no estádio Independência foi movimentado. O Coelho abriu o placar com Marlon, no primeiro tempo e pouco depois Lucas Romero empatou para a Raposa.

Na reta final do duelo, Cássio defendeu um pênalti e evitou a eliminação do Cruzeiro no tempo normal. O 1 a 1 foi uma repetição do placar do jogo de ida.

No entanto, na disputa por pênaltis, a vitória não escapou das mãos do América. Marlon e William desperdiçaram suas cobranças e o Coelho venceu por 4 a 2.

Na outra semifinal, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Atlético confirmou o status de favorito e voltou a bater o Tombense por 2 a 0, mesmo placar do jogo de ida. Rony e Roger Carvalho (contra) foram os autores dos gols.

O Galo atingiu sua 19ª final consecutiva no Estadual e tenta chegar a seis conquistas seguidas em Minas Gerais.