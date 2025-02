Estado promove Meu Primeiro Mergulho para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realiza a segunda edição do Meu Primeiro Mergulho, neste sábado (22/2), a partir das 9h30, no Largo Baronda, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Integrante da Operação Verão Total do governo do Estado, a iniciativa propicia que crianças e adolescentes em vulnerabilidade social vivam uma experiência única de socialização e entretenimento no litoral.

A atividade conta com a parceria do Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre, e apoio do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), juntamente com as federações que exercem suas atividades no complexo, do Conselho Regional de Educação Física (CREF2/RS), do Programa Polícia de Proximidade da Brigada Militar e da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa.

Por indicação do Ministério Público, a experiência de passar um dia na praia está direcionada a crianças e adolescentes da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social (SDE). A fundação realiza o acolhimento de forma não seletiva, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo cuidado e proteção em espaço de desenvolvimento dos que foram afastados dos cuidados familiares, em virtude de situação de vulnerabilidade e riscos sociais: abandono, abusos, maus tratos, negligência e violências.

Cronograma da segunda edição:

7h30 – Saída de Porto Alegre

9h30 – Recepção das crianças com lanche

10h – Oficina com a Federação Gaúcha de Judô

11h – Oficina com a Federação Rio-grandense de Muay thai e Kickboxing RS

12h – Almoço

13h15min – Solenidade com representantes dos órgãos envolvidos para entrega de medalhas de participação

13h15min – Atividades do Programa Polícia de Proximidade da Brigada Militar

15h – Banho de mar (apoio da Corporação dos Bombeiros RS)

16h – Lanche para as crianças