ExpoAgro Cotricampo 2025: Erva-mate é destaque no espaço de Plantas Bioativas da Emater-Ascar

A Emater-Ascar apresenta, em seu espaço dedicado às Plantas Bioativas na ExpoAgro Cotricampo 2025, uma abordagem especial sobre a erva-mate (Ilex paraguariensis) e sua relação com a cultura e a economia regional. Além do chimarrão disponível no local, os visitantes podem conhecer os benefícios da própria erva-mate e das misturas de ervas e especiarias que complementam a bebida.

Segundo a extensionista rural, Elise de Moura Rosa, a erva-mate é um elemento cultural profundamente enraizado no Sul do Brasil, presente desde os tempos dos povos guaranis. — Um bom chimarrão e uma boa prosa começam com a erva-mate, que além de seu valor cultural, também possui propriedades estimulantes, auxiliando no raciocínio e no sistema nervoso central. É uma planta rica em vitaminas e minerais, que também pode ser explorada economicamente — destaca.

No estande, os visitantes têm a oportunidade de conhecer misturas para chimarrão, compostas por ingredientes como hortelã, poejo, hibisco e casca de laranja. Essas combinações, além de realçarem o sabor da bebida, agregam benefícios à saúde. O hibisco, por exemplo, potencializa a ação antioxidante da erva-mate, enquanto a hortelã contribui para a digestão.

Outro ponto abordado na feira é a possibilidade de cultivo da erva-mate e das ervas e chás medicinais na própria propriedade rural. — Os chazinhos podem ser produzidos tanto para consumo familiar quanto como uma alternativa de renda. Além de secos para infusões, as mudas dessas plantas também podem ser comercializadas — explica a extensionista.

Recebe destaque também a importância do uso adequado dessas misturas, são recomendadas quantidades moderadas, a fim de manter o equilíbrio dos sabores e dos efeitos das ervas. Os visitantes ainda recebem orientações sobre boas práticas no preparo do chimarrão, como a temperatura ideal da água e a forma correta de adicionar os ingredientes.

Com essa iniciativa, a Emater-Ascar busca valorizar o potencial da erva-mate e das plantas bioativas, promovendo a cultura regional, a saúde e novas oportunidades de geração de renda no meio rural.

As potencialidades de uso da erva-mate também podem ser conferidas na Cozinha Experimental, na receita de cookie de erva-mate. Uma forma alternativa de consumir o produto típico do Rio Grande do Sul.

O evento segue até o próximo sábado (22/2), no Campo Experimental da Cotricampo, em Campo Novo. A feira tem os portões abertos das 8 às 18 horas, com entrada gratuita.

