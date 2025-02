Duplas de Bia Haddad e de Luisa Stefani vão às quartas de WTA de Dubai

As duplas das brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani, com suas respectivas parcerias, avançaram às quartas de final do WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos). Ao lado da alemã Laura Siegemund, Bia venceu com facilidade a dupla da norte-americana Asia Muhammad com a holandesa Demi Schuurs por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

Já a parceria de Stefani com a norte-americana Bethanie Mattek-Sand travou um embate acirrado com a dupla da cazaque Anna Danilin com a russa Irina Khromacheva, antes de selar a vitória por 2 sets a 0 (7/5 e 7/6).

"Ótima vitória. Foi um jogo apertado e de poucas oportunidades do começo ao fim. Mantivemos a intensidade alta o tempo todo e a chave para ganhar foi jogarmos muito bem o final dos dois sets”, analisou Stefani em depoimento após a classificação.

Os duelos das quartas de final serão na quinta (20) pela manhã – os horários ainda serão definidos pelos organizadores. Stefani e Mattek-Sand enfrentarão as parceiras Jelena Ostapenko (Letônia) e Su Wei Hsieh (Taiwan). Já Bia e Laura terão um desafio e tanto nas quartas: superar a parceria da norte-americana Taylor Towsend com a tcheca Katerina Siniakova, atuais campeãs de duplas do Aberto da Austrália e de Wimbledon.

Nesta temporada, Bia e Laura foram vice-campeãs de duplas do WTA 500 de Adelaide e, na última semana, chegaram às semifinais do WTA 1000 de Doha (Catar). Afinadas, elas ocupam a quinta posição na classificação para o Finals, evento final da temporada em novembro, do qual participam apenas as oito duplas primeiras colocadas.

Número 16 do mundo, Bia Haddad também disputou a chave de simples em Dubai, mas caiu na estreia, na última segunda (17). A brasileira sofreu revés para a russa Anastasia Potapova (33ª no ranking), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0).