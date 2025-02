Atleta de Taquaruçu do Sul representará o Brasil em evento mundial de patinação artística

A comunidade esportiva de Taquaruçu do Sul e região tem mais um motivo para celebrar! O atleta Bernardo Folle Sponchiado, do Clube Magia da Patinação, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Patinação Artística no ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES – BUENOS AIRES 2025. O evento acontece entre os dias 5 e 13 de abril na capital argentina e reunirá os melhores atletas da modalidade no cenário mundial.

A convocação reafirma o talento e a dedicação de Bernardo, além de fortalecer o prestígio do Clube Magia da Patinação no cenário nacional e internacional. O feito também evidencia o potencial esportivo da região, que vem se consolidando como um celeiro de grandes talentos na patinação artística.

A comunidade esportiva local comemora a conquista e se une na torcida para que Bernardo tenha um grande desempenho na competição, levando o nome de Taquaruçu e do Brasil ao mais alto nível da patinação mundial.