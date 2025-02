Confira a programação completa da 9ª ExpoAgro Cotricampo

O parque da 9ª ExpoAgro Cotricampo foi liberado para visitação do público às 8h desta quarta-feira (19). As atividades nos quatro dias do evento se entendem das 8h às 18h. A feira acontece até sábado (22) no campo experimental da cooperativa, situado às margens do km 1,5 da ERS-518, em Campo Novo.

Durante a feira, os produtores rurais encontram condições especiais para negociação de máquinas, implementos, sementes e insumos, além de dias de campo, concurso leiteiro, pavilhão da agricultura familiar, painéis e inovações tecnológicas. O acesso ao parque e estacionamento são totalmente gratuitos.

O ponto culminante será o sorteio do promocional Cooperado Atuante 2025. A cada R$ 1.000,00 em compras, efetuadas pelos produtores rurais cooperados na rede Cotricampo desde o dia 2 de janeiro, dão direito a um cupom para concorrer a uma caminhonete Titano Volcano Turbodiesel, duas Saveiro Robust Flex, além de seis vale-compras de 60 mil, 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil e 10 mil reais.

Para concorrer, o cooperado precisa comparecer à 9ª ExpoAgro Cotricampo e gerar seus cupons, depositando no globo da sorte. O sorteio acontece no sábado (22), às 18h30min, no encerramento da feira.

A programação técnica e comercial da ExpoAgro Cotricampo conta com dias temáticos, direcionados a diferentes públicos. Nesta quarta-feira (19) é o Dia da Soja. Às 14h, no auditório, ocorre o Fórum Soja Brasil com transmissão pelo Canal Rural. No entanto, nos diferentes espaços ocorrem atividades simultâneas, incluindo os dias de campo soja/milho, exposições leiteiras, atividades na cozinha experimental do Moinho Cotricampo, encontro regional de líderes de núcleo e dinâmica de máquinas.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

19/02 – QUARTA-FEIRA – DIA DA SOJA

06h: Primeira Ordenha do Concurso Leiteiro

Local: Arena Bovinos

08h: Abertura do parque para visitação

08h às 18h: Dia de Campo Soja/Milho

08h às 18h: Inovações Tecnológicas

Local: Arena Jovem

08h às 18h: Comercialização de produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar

08h às 18h: 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

Local: Arena Bovinos

09h30 e 14h: Cozinha Experimental Moinho Cotricampo

Local: Estande Emater/RS-Ascar e SDR

10h: Encontro Regional de Líderes de Núcleo

Tema: Oportunidade de Negócios na ExpoAgro 2025

Local: Auditório ExpoAgro

14h às 17h: Dinâmica de máquinas

Local: Campo Experimental

14h: Cozinha Experimental Moinho Cotricampo

Local: Estande Emater/RS-Ascar e SDR

14h: Fórum Soja Brasil com transmissão pelo Canal Rural

Local: Auditório ExpoAgro

18h: Encerramento das atividades do dia.

20/02 – QUINTA-FEIRA – DIA DO COOPERATIVISMO

08h: Abertura do parque para visitação

08h às 18h: Dia de Campo Soja/Milho

08h às 18h: Comercialização de produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar

08h às 18h: Inovações Tecnológicas

Local: Arena Jovem

08h às 18h: 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

Local: Arena Bovinos

09h30: Cozinha Experimental Moinho Cotricampo

Local: Estande Emater/RS-Ascar e SDR

9h50: Painel – “O jovem e o cooperativismo” – com o apoio do Sistema OCERGS.

Local: Auditório ExpoAgro

14h às 17h: Dinâmica de máquinas

Local: Campo Experimental

14h: Talking Jovem Cooperativista – Comitê Inova Jovem Cotricampo

Local: Auditório ExpoAgro

14h: Cozinha Experimental Moinho Cotricampo

Local: Estande Emater/RS-Ascar e SDR

14h: Última Ordenha do Concurso Leiteiro

Local: Arena Bovinos

16h: Julgamento Morfológico Raça Jersey – Gado Jovem.

Local: Arena Bovinos

18h: Encerramento das atividades do dia.

21/02 – SEXTA-FEIRA – DIA MULHERES DO AGRO

08h: Abertura do parque para visitação

08h às 18h: Dia de Campo Soja/Milho

08h às 18h: Comercialização de produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar

08h às 18h: Inovações Tecnológicas

Local: Arena Jovem

08h às 18h: 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira

Local: Arena Bovinos

09h: Julgamento Morfológico Raça Jersey – Adulto

Local: Arena Bovinos

09h30: Cozinha Experimental Moinho Cotricampo

Local: Estande Emater/RS-Ascar e SDR

10h: Encontro Regional Mulheres do Agro

Local: Auditório ExpoAgro

14h: Julgamento Morfológico Raça Holandesa – Gado Jovem

Local: Arena Bovinos

14h: Campo em Debate, com Gisele Loeblein – GZH/Grupo RBS

Tema: Sistema de irrigação para mitigar efeitos das chuvas irregulares e impulsionar produtividades

Local: Auditório ExpoAgro.

14h às 17h: Dinâmica de Máquinas

Local: Campo Experimental

16h30: Café com a Imprensa

Local: Estande Emater/RS-Ascar e SDR

18h: Solenidade de Abertura Oficial

Local: Auditório ExpoAgro

18h40: Momento Integração

Local: Praça de Alimentação

19h: Encerramento das atividades do dia.

22/02 – SÁBADO – DIA DO LEITE

08h: Abertura do Parque para visitação

08h às 18h: Dia de Campo Soja/Milho

08h às 18h: Comercialização de produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar

08h às 18h: Inovações Tecnológicas

Local: Arena Jovem

08h às 18h: 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira

Local: Arena Bovinos

09h30: Cozinha Experimental Moinho Cotricampo

Local: Estande Emater/RS-Ascar e SDR

10h: Julgamento Morfológico Raça Holandesa – Adulto.

Vaca do Futuro e Suprema das Raças

Local: Arena Bovinos

11h: Apresentação ao vivo do Jornal do Almoço – RBS TV

Local: Parque ExpoAgro

12h30: Anúncio Oficial das Campeãs do Concurso

Leiteiro (Banho de Leite)

Local: Arena Bovinos

14h às 17h: Dinâmica de Máquinas

Local: Campo Experimental

14h30: Concurso Jovem Puxador

Local: Arena Bovinos

14h30: Entrega Bonificação do Biodiesel aos Sindicatos

Local: Auditório ExpoAgro

16h: Entrega oficial de premiações da 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

Local: Arena Bovinos

17h: Missa de Ação de Graças pelas Colheitas;

Local: Auditório ExpoAgro

18h30: Sorteio das Campanhas Promocionais.

Local: Auditório ExpoAgro

19h: Encerramento da ExpoAgro 2025