Varejo Social Rio Grande do Sul destinará cerca de R$ 4 milhões para entidades impactadas pelas enchentes

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) participou, nesta terça-feira (18/2), da celebração de parcerias entre Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e o projeto Varejo Social Rio Grande do Sul. Viabilizada pelo Pró-Social e executada pelo Instituto Lojas Renner, a iniciativa destinará R$ 3,9 milhões para 23 instituições que realizam programas ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade.

O objetivo da ação é qualificar e assessorar organizações que foram impactadas pelas enchentes de maio de 2024 para a implementação de bazares sociais, espaços de costura, lavanderia, com foco na geração de renda e na ampliação da capacidade de atendimento ao público da assistência social.

"Essa seleção contemplou diversos municípios e o nosso objetivo é que esse recurso chegue às OSCs", declarou Gustavo Saldanha -Foto: Divulgação Sedes



“É um projeto que temos o desejo de ampliar cada vez mais o investimento. Essa seleção contemplou diversos municípios e o nosso objetivo é que esse recurso chegue às OSCs, que são transformadoras da sociedade gaúcha e trabalham na mesma diretriz do Estado, em busca do desenvolvimento social e inclusão dos mais vulneráveis”, declarou o secretário-adjunto da Sedes, Gustavo Saldanha.

Por meio de análise de plano de trabalho e documentos, foram selecionadas as seguintes entidades, que irão receber R$ 60 mil cada para realizar reestruturação dos seus espaços e apoio gestacional:

Organização contemplada – Município

Aapecan – Caxias do Sul

Aapecan – Pelotas

Aapecan – Porto Alegre

Aapecan – Santa Cruz do Sul

Aapecan – Santa Maria

Abrigo Espírita Oscar José Pithan – Santa Maria

Ação Social Aparecida Arquidiocese – Porto Alegre

Ação Voluntária Francisco de Assis – Porto Alegre

Acompar – Porto Alegre

Aldeia da Fraternidade – Porto Alegre

Apae Arroio do Tigre – Arroio do Tigre

Apae Eldorado do Sul – Eldorado do Sul

Apae Quaraí – Quaraí

Associação Grupo Chimarrão da Amizade – Canoas

Casa Anjos Voluntários – Caxias do Sul

CCEI Talitha Kum – São Leopoldo

Educandário Coração de Maria – Rio Grande

Feci – Porto Alegre

Lar Esperança Mary Taranger – Rio Pardo

Liga Feminina de Combate ao Câncer – Canoas

Movimento Ação por Canoas – Canoas

Osicom – Porto Alegre

Paresp – Venâncio Aires

A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Eldorado do Sul, Lisarb Bonilha, falou sobre o oportuno momento em que esse investimento chegou: “Estamos funcionando com 50% do espaço devido aos estragos causados pela enchente. Esse convênio veio para trazer melhorias ao nosso brechó, com lavanderia, e que depois de pronto irá trazer mais receitas para a nossa instituição”.

As entidades receberão capacitação em aspectos como precificação, organização e captação de recursos para doações de roupas. Além disso, o Instituto Lojas Renner comprará e doará para as OSCs selecionadas equipamentos e mobiliários novos para os ambientes do bazar social.

“A gente encontrou nesse projeto uma oportunidade de apoiar de alguma forma a reconstrução do Estado. Passamos por momentos muito críticos e vimos uma grande mobilização por parte das Oscs, o setor público e privado. É um volume grande de recursos que irá fomentar a economia”, destacou o diretor financeiro do Instituto Lojas Renner, Luciano Agliardi.

Pró-Social

O programa estimula a parceria e a colaboração entre empresas, organizações da sociedade civil (OSCs) e a administração pública estadual para o desenvolvimento de projetos sociais e de inclusão e promoção social, por meio de incentivo fiscal do ICMS para empresas parceiras.

O Pró-Social prioriza a realização de ações que busquem subsidiar iniciativas que garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, do padrão de qualidade de vida e da organização social de comunidades em situação de vulnerabilidade, inclusive visando ao desenvolvimento de projetos de promoção de segurança alimentar e nutricional sustentável e obras.