Vice-governador Gabriel Souza assume como governador em exercício

Entre os dias 19 e 27 de fevereiro, o vice-governador Gabriel Souza estará como governador do Estado em exercício, enquanto o governador Eduardo Leite estará em missão internacional na Suécia e nos Países Baixos.

A missão terá como foco a prevenção de desastres naturais e a exploração de novas oportunidades de cooperação.

Entre as agendas previstas do governador em exercício, está a participação na Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Xangri-lá, além da Abertura Oficial da Festa da Colheita do Arroz, organizada pela Federarroz, no município de Capão do Leão, ambas na quinta-feira (20/2).

No fim de semana, Gabriel Souza estará no Litoral Sul, em Pelotas, onde participará das atividades da Operação Verão Total, que oferece à população diversos serviços. Entre as ações programadas estão o Banho Assistido (quando houver balneabilidade), a atividade "Minirrústica Infantil", a distribuição de kits educativos e a disponibilização do teste do etilômetro.