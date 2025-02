O Peixe envenenado

Osvaldir era conhecido por suas pegadinhas, especialmente quando se tratava de seu sogro, Valdomiro. Certa vez, Valdomiro chegou em casa radiante, carregando um peixe enorme que havia comprado do primo Nico. Mal podia esperar para saborear o pescado no jantar.

Enquanto Valdomiro guardava o peixe na geladeira, Osvaldir, que já havia notado a chegada do sogro, decidiu pregar-lhe uma peça. Chamou um amigo para a oficina e, em voz alta, comentou:

— Rapaz, você ouviu o que estão dizendo? Parece que o veneno das plantações vazou para o açude do Nico e matou quase todos os peixes. Dizem que ele está vendendo esses peixes mesmo assim...

Valdomiro, que ouvia a conversa, ficou pálido. Sabia que seu peixe vinha exatamente do açude do Nico. Preocupado, interrompeu:

— Como é que é? Comprei um peixe de lá hoje! Mas devolver vai causar uma confusão na família...

Osvaldir, contendo o riso, sugeriu:

— Olha, para evitar problemas, é melhor se livrar do peixe discretamente.

Convencido, Valdomiro decidiu enterrar o peixe no quintal, acreditando estar evitando um possível envenenamento. Após a "missão", foi descansar, aliviado por ter evitado um desastre.

Mais tarde, Osvaldir, com sua habitual astúcia, desenterrou o peixe, limpou-o cuidadosamente e levou-o para sua própria geladeira. Naquela noite, reuniu alguns amigos no bar do Baltz e preparou uma deliciosa fritada, acompanhada de cerveja gelada. A turma se deliciou, sem suspeitar da origem "secreta" do peixe.

No dia seguinte, Valdomiro apareceu na oficina para agradecer a Osvaldir por tê-lo alertado sobre o peixe. Entretanto, um dos amigos presentes na noite anterior, sem saber da brincadeira, comentou:

— Aquela fritada de ontem estava uma maravilha, hein, Osvaldir?

Valdomiro, confuso, perguntou:

— Que fritada?

Osvaldir, tentando disfarçar, respondeu:

— Ah, foi só um peixe que conseguimos ontem...

Desconfiado, Valdomiro insistiu, e os amigos acabaram revelando toda a história. Sentindo-se enganado, ele ficou uma semana sem falar com o genro. Mas, com o tempo, a situação virou motivo de risadas em família, e Valdomiro passou a planejar sua revanche contra Osvaldir.

Afinal, em uma família onde o humor é o tempero principal, uma boa pegadinha sempre abre o apetite para a próxima.