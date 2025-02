Leite assina ordem para construção de ponte na ERS-348, em Faxinal do Soturno

O governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinaram, nesta segunda-feira (17/2), no Palácio Piratini, a ordem de início para construção da nova ponte no km 32 da ERS-348, em Faxinal do Soturno, sobre o Arroio Guarda-mor, na Região Central. A antiga estrutura foi levada pelas enchentes de maio de 2024. A nova ponte terá extensão de 120 metros e investimento de R$ 11,7 milhões do governo do Estado.

As obras em pontes e estradas fazem parte do Plano Rio Grande , um programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica.

"Será importante para escoar a produção e para atrair investimentos para as cidades da região", ressaltou Juvir Costella -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“A nova ponte, maior, mais moderna, será fundamental para a região. Além de trazer mais segurança para os motoristas, será importante para escoar a produção e para atrair investimentos para as cidades da região”, afirmou o secretário Costella.

A obra da ponte da ERS-348, assim como as demais obras de pontes do Plano Rio Grande, contempla estudos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), considerando projeções de mudanças climáticas e riscos associados a eventos extremos como o ocorrido neste ano. Essas obras deverão ser projetadas levando em consideração os novos estudos hidrológicos para que, futuramente, possam resistir a novos eventos extremos. Isso significa que as pontes poderão ter mais altura e até maior largura para enfrentar grandes vazões.