BADESUL disponibilizará R$ 100 milhões em crédito na 9ª ExpoAgro Cotricampo

O BADESUL – agência de fomento do Rio Grande do Sul vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) – está preparado para movimentar R$ 100 milhões em novos negócios durante a 9ª edição da ExpoAgro Cotricampo, que acontecerá de 19 a 22 deste mês, no Campo Experimental da Cotricampo, em Campo Novo.

Com foco em estimular o agronegócio na Região Noroeste do Estado, o BADESUL oferecerá condições especiais durante a feira: isenção total das taxas de análise de crédito para produtores rurais, cooperativas agroindustriais e cerealistas, e desconto de 25% para empresários.

Para o titular da SEDEC, Ernani Polo, o anúncio demonstra que a agência é uma parceira do agro. — O Estado, amparado pelo Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, tem como meta estimular os setores estratégicos para a economia, como é o agronegócio. O BADESUL demonstra seu apoio estando sempre à disposição para criar instrumentos capazes de atender aos produtores e fortalecer o nosso Estado — disse.

— Nossa participação na feira, que abrange 20 municípios da área de atuação da Cotricampo, tem o objetivo de fortalecer o setor agropecuário, promovendo o acesso a tecnologias e inovação no campo — destacou o presidente do BADESUL, Claudio Gastal.

Durante o evento, no espaço de atendimento do BADESUL, estarão disponíveis informações sobre as linhas de financiamento voltadas para produtores rurais, pequenos, médios e microempresários, além de crédito para o setor público melhorar a qualidade de vida da população nas cidades. Entre as possibilidades de utilização dos recursos, está a aquisição de maquinário, implantação de sistemas de irrigação, ampliação de sistemas de armazenagem de grãos, entre outras.

