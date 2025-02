Com aumento de 53%, máquinas de cartões do Sicredi crescem no market share

As máquinas de cartões do Sicredi transacionaram R$ 57 bilhões em 2024, um crescimento de 53% em comparação ao ano anterior, o que levou a um avanço de 1.1 ponto percentual (pp) para 1.3 p.p. de participação de mercado no segmento, de acordo com dados do CardMonitor.

Com esse resultado, as máquinas de cartão da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil superaram o crescimento médio do mercado, em torno de 10%, passando da 9ª para a 7ª posição entre as maiores credenciadoras do país. As modalidades de pagamento mais utilizadas no ano passado foram: débito, crédito e pix.

— Esses números demonstram nossa performance bastante positiva como credenciadora e um aumento importante no ‘market share’. Confirmam também que a nossa estratégia para o setor e o perfil de atuação do Sicredi promovem boas experiências para o usuário, retorno para os negócios das micro e pequenas empresas – setor que mais utiliza nossas soluções – e uma ampliação no uso de nossos equipamentos — destaca o superintendente de Produtos do Sicredi, Felipe Sessin.

Segundo o executivo, os principais motivos para o aumento na escolha das maquininhas do Sicredi são a relação de proximidade da instituição com os associados, fornecendo soluções de acordo com o perfil de cada um deles, foco no público Pessoa Jurídica (PJ) e crescimento da oferta no número de maquininhas nas próprias agências (são mais de 2.800 agências espalhadas em todo o país).

— Temos hoje mais de 286 mil equipamentos ativos, considerando as máquinas em pontos de venda, tecnologias com e sem fio, smart e pinpad. Nossos processos de entrega podem ser realizados na agência, imediatamente após o credenciamento, ou via serviço expresso de entrega. Nossa máquina smart possui tecnologia moderna e funcionalidades que facilitam os processos do associado — reforça Felipe Sessin.

Crescimento contínuo

O aumento da participação do Sicredi no ‘market share’ do segmento das máquinas de cartão ocorreu de forma progressiva e contínua. Entre o segundo e terceiro trimestre de 2024, a instituição financeira cooperativa cresceu 0.1 pp, alcançando 1,3% de mercado, consolidando-se como uma das três marcas que mais cresceram no período, de acordo com dados da CardMonitor. Assim, o Sicredi fechou o terceiro trimestre com mais de 180 mil estabelecimentos ativos (crescimento de 29% em relação ao terceiro trimestre de 2023), transacionando R$ 13 bilhões nesses três meses, os quais R$ 7,1 bilhões no crédito, R$ 5,9 bilhões no débito (aumento de, respectivamente, 48% e 46% em comparação ao mesmo período do ano anterior) e um total de R$ 2 bilhões em transações via Pix apresentando crescimento de 342% comparado ao mesmo período de 2023.

