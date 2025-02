São Cristóvão e Sol da América se garantem nas quartas da Libertadores Regional

Os dois primeiros times classificados à 3ª fase da Libertadores Regional 2024/25 foram conhecidos na tarde deste domingo (16/2) em Vista Alegre.

O São Cristóvão de Frederico Westphalen fez 1 a 0 no Flor da Serra de Palmitinho. Já o Sol da América de Vista Alegre derrotou o Guarani de Erval Seco pelo placar de 3 a 2.

O adversário do selecionado de Frederico Westphalen sairá do duelo entre CMD Avante de Boa Vista do Buricá e Avaí de Coronel Bicaco. O Sol da América aguarda o vencedor de Associação Humaitá e Flamengo de Crissiumal.

As demais partidas das oitavas de final da competição irão acontecer no próximo sábado e domingo, nas cidades de Pinheirinho do Vale, Santo Augusto e Boa Vista do Buricá.

