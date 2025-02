Jovem de 22 anos desaparece após cair em cachoeira no interior de Erval Seco

Na tarde deste domingo, 16, um jovem de 22 anos, identificado como Otávio SIlva, desapareceu nas águas do Rio Fortaleza, na Cachoeira do Theófilo, localizada na LInha NIlo Fabris, entre os municípios de Seberi e Erval Seco. Segundo relatos de testemunhas, ele foi visto pela última vez no local antes de ser arrastado pela correnteza. O incidente mobilizou a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, que iniciou imediatamente as buscas para tentar localizá-lo.

Até o momento não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias exatas do afogamento. A região da cachoeira é conhecida por suas águas profundas e correntezas fortes, fatores que podem ter contribuído para o desaparecimento. As buscas seguem em andamento.