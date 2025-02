Copa das Regiões Master 50: Rodada que define os semifinalistas será em Três Passos

A rodada derradeira da fase classificatória da Copa das Regiões Master 50 acontecerá em Três Passos, no dia 2 de março.

No primeiro jogo, a Associação Portelense encara a Associação Três-Maiense. Depois ocorre o confronto entre América de Santo Augusto e CMD São Martinho.

Dos cinco times que formam a chave única, quatro avançam às semifinais da competição. Veja a classificação.

Dois jogos neste domingo

A 4ª rodada foi disputada na manhã do domingo (16/2) em São Martinho, e teve os seguintes resultados:

- Associação Três-Maiense 1 x 0 Santos;

- América 3 x 0 Associação Portelense;

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.