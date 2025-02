Três jogos marcaram o recomeço da Copa das Regiões de Futebol Feminino

Depois de uma longa parada, a Copa das Regiões de Futebol Feminino recomeçou na tarde deste domingo (16/2), em Tiradentes do Sul.

Abrindo a 4ª rodada, o Flamengo de Crissiumal goleou o Santos de Três Passos por 4 a 1. Na sequência, a Associação Portelense foi derrotada pela equipe do Combinados de Três Passos pelo escore de 1 a 0.

Encerrando a tarde de futebol feminino, o Vasco de Tiradentes do Sul perdeu por 4 a 2 para o São Jorge de Redentora.

A 5ª rodada está agendada para o dia 23 de fevereiro, a partir das 14h30min, no Estádio do Miraguai em Tenente Portela. Serão três jogos.

Confira a classificação.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.