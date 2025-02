Defesa Civil alerta: sensação de calor em São Paulo deve piorar

A Defesa Civil de São Paulo emitiu, neste domingo (16), um alerta de calor intenso para todo o estado, com temperaturas podendo chegar a 38° em algumas localidades. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências do órgão, a elevação da temperatura, provocada por uma massa de ar quente, será sentida em várias regiões paulistas até, pelo menos, a próxima quarta-feira (19).

As temperaturas máximas devem atingir 38°C na região de Itapeva e no Vale do Ribeira; 36°C na Baixada Santista e nas regiões de São José dos Campos, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente e 35°C no Litoral Norte e nas regiões de Bauru e Araraquara. Já no Vale do Paraíba e nas Regiões de Presidente Prudente, Barretos e Franca, os termômetros devem chegar à casa dos 34°C. E aos 33°C na região metropolitana da capital paulista e nas regiões de Sorocaba e Campinas.

Segundo a Defesa Civil paulista, nestas circunstâncias, é preciso redobrar a atenção com idosos e crianças, que devem ingerir bastante água a fim de se manterem bem hidratados e protegidos do sol. Animais de estimação também devem ser mantidos em locais com sombra e água fresca disponível.

Leia a seguir outras recomendações do órgão estadual: