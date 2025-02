Licitação para aquisição de veículos para o Corpo de Bombeiros Militar é destaque da Agenda Celic

O pregão eletrônico para a compra de 120 camionetes 4x4 com snorkel para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) está entre os certames agendados pelo governo estadual para o período de 17 a 21 de fevereiro. A agenda é organizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O certame, que ocorre nesta quarta-feira (19/2), às 9h30, busca revitalizar a frota do CBMRS, que atua na proteção de vidas, do patrimônio e do meio ambiente. As características requeridas para os veículos incluem: cor vermelha (pant.485C); potência mínima de 190 CV; ser movida a diesel; e capacidade do porta-malas de, no mínimo, 1 mil litros.

Na sexta-feira (21/2), às 9h30, ocorre o pregão eletrônico para a aquisição de 60 motos aquáticas para a Brigada Militar e para o CBMRS. Os veículos devem ter motor marítimo de quatro tempos a gasolina, potência mínima de 110HP, partida elétrica e transporte para três adultos sentados, entre outras especificações.

O último leilão de fevereiro para a alienação de imóveis do Estado está agendado para quarta-feira (19/2), às 10h, com a oferta de cinco áreas em diferentes regiões do RS.

Durante a semana, também estão previstas licitações para a compra de materiais médico-hospitalares e equipamentos de segurança e proteção, entre outros. Empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS podem participar dos processos.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.