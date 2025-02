SP: duas pessoas morrem após queda de aeronave em canavial

Duas pessoas morreram hoje (15) após a queda de uma aeronave de asa-fixa na cidade de Quadra, próxima a Itapetininga e Tatuí, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h30 da manhã.

Segundo informações da Defesa Civil, a queda ocorreu em um canavial, localizado na Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.

As equipes de resgate estão neste momento no local. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no atendimento dessa ocorrência.

A Defesa Civil informou que a aeronave era particular e havia decolado do Clube de Voo Aeroquadra da cidade para realizar um voo pela região e pousar no mesmo local de partida.