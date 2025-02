Epagri lança nova variedade de feijão preto que se destaca pela alta produtividade e resistência a doenças

O feijão SCS208 Cronos apresentou rendimento médio de grãos de mais de 120% na produtividade em comparação com outras variedades – Fotos: Divulgação/Epagri

No dia 19 de fevereiro, em Pinhalzinho, no Oeste Catarinense, a Epagri vai lançar um novo cultivar de feijão do grupo preto: o SCS208 Cronos. A novidade chega ao mercado com características que podem trazer grandes benefícios para os produtores rurais, especialmente em relação à produtividade, adaptação a diferentes ambientes e resistência a doenças. O evento será às 9h, no estande da Empresa, no Itaipu Rural Show.

Inovação no Campo

A nova variedade de feijão foi desenvolvida no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), localizado em Chapecó, com o objetivo de atender à crescente demanda por cultivares mais produtivos e resistentes. De acordo com o pesquisador da Epagri/Cepaf Sydney Kavalco, a SCS208 Cronos destaca-se por seu maior potencial produtivo e alta estabilidade de produção, fatores essenciais para garantir uma lavoura de alto desempenho, mesmo diante de variações climáticas. “Outra vantagem importante é a tolerância à antracnose, uma das doenças mais comuns que afetam o feijão”, revela.

Com flores de cor violeta e porte semi-ereto, a variedade Cronos foi desenvolvida para ser adaptada à colheita mecanizada, o que facilita a produção em larga escala. Seu ciclo de cultivo é ágil, com a emergência ao florescimento ocorrendo em 38 dias, e a maturação fisiológica em torno de 85 dias.

Resultados promissores

Nos ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) realizados pela Epagri, o SCS208 Cronos apresentou rendimento médio de grãos de mais de 120% na produtividade em comparação com outras variedades cultivadas em SC. “Com um potencial produtivo de 5,3 mil quilos por hectare, ele se destaca especialmente em condições de cultivo favoráveis. Nos ensaios de safra realizados em Santa Catarina, o rendimento médio foi de 4 mil quilos por hectare, e, na safrinha, superou os 2,5 mil quilos por hectare, evidenciando a adaptabilidade do cultivar às diferentes safras”, explica o pesquisador.

Foto: Reprodução/Secom SC

Conforme Kavalco , o nome Cronos foi escolhido em referência ao deus grego do tempo, simbolizando a evolução e a superação dos demais cultivares ao longo dos anos. Seu desenvolvimento, iniciado em 2001, envolveu uma pesquisa contínua e rigorosa até sua aprovação final em 2023, sendo testada com sucesso em ensaios estaduais, sempre entre as mais promissoras.

Pesquisa e melhoria genética

O trabalho da Epagri no melhoramento genético de feijão é sustentado por um banco ativo de germoplasma, blocos de cruzamentos, condução de populações segregantes e ensaios de linhagens em Chapecó e dos ensaios de VCU realizados nas estações experimentais da Empresa em Campos Novos, Canoinhas, Ituporanga e Urussanga. A pesquisa é focada em selecionar linhagens promissoras, obter novos cultivares e realizar a avaliação das mesmas em diferentes condições climáticas do estado.

Foto: Reprodução/Secom SC

A multiplicação das sementes do cultivar Cronos está em andamento e será disponibilizada ao público a partir da próxima safra. A cooperativa Cravil, localizada em Rio do Sul, é a única parceira conveniada para a multiplicação das sementes, após vencer a licitação aberta para este fim.

Outros cultivares de feijão da Epagri

Além da SCS208 Cronos, a Epagri desenvolveu outros cultivares de feijão, como a SCS204 Predileto, SCS205 Riqueza, SCS206 Potência e SCS207 Querência, todas com zoneamento e indicação de cultivo para Santa Catarina. As sementes dessas variedades também podem ser adquiridas junto à Cravil e à Cooperalfa, em Chapecó.

De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, com o lançamento da SCS208 Cronos, a Empresa reafirma seu compromisso com a inovação e o fortalecimento da agricultura familiar em Santa Catarina, oferecendo aos produtores uma nova opção para aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo.

Serviço

O quê: Lançamento do cultivar de feijão SCS208 Cronos

Lançamento do cultivar de feijão SCS208 Cronos Quando: quarta-feira, 19 de fevereiro, às 9h

quarta-feira, 19 de fevereiro, às 9h Onde: no estande da Epagri no Itaipu Rural Show, realizado no Centro de difusão de tecnologias da Cooperitaipu, Km 580 – BR-282, Pinhalzinho, SC

no estande da Epagri no Itaipu Rural Show, realizado no Centro de difusão de tecnologias da Cooperitaipu, Km 580 – BR-282, Pinhalzinho, SC Mais informações e entrevistas: Sydney Kavalco, pesquisador da Epagri/Cepaf, fone (49) 2049-7527

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber

Assessora de Comunicação da Epagri

Fones (48) 3665-5407/99161-6596