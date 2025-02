Rodada da Copa das Regiões Master 50 acontecerá em São Martinho

Dois confrontos, válidos pela penúltima rodada da fase classificatória da Copa das Regiões Master 50, serão disputados neste domingo (16/2), no Estádio do Palmeiras em São Martinho.

Às 9h10min entram em campo os selecionados da Associação Três-Maiense e do Santos. Em seguida ocorre o duelo entre Associação Portelense e América.

Fórmula de disputa

As cinco equipes participantes formam um grupo e se enfrentam, no sistema todos contra todos, em turno único. Os quatro que somarem mais pontos avançam para as semifinais.

