Duas partidas neste domingo abrem as oitavas da Libertadores Regional

A 2ª fase da Libertadores Regional 2024/25 começa neste domingo (16/2) na cidade de Vista Alegre. Cabe ressaltar que as equipes se enfrentam em jogo único, ou seja, quem perder está eliminado.

Na preliminar, às 15 horas, o São Cristóvão de Frederico Westphalen encara o Flor da Serra de Palmitinho. Na sequência, jogando em casa, o Sol da América recebe o Guarani de Erval Seco.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a disputa da vaga ocorrerá nos pênaltis.

