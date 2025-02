Portal rs.gov.br fica entre os três melhores do país no Prêmio iBest 2024

É a terceira vez consecutiva que o portal do governo gaúcho se destaca entre os bem avaliados no iBest -Foto: Bruna Galvão/Ascom SPGG

O portal rs.gov.br , plataforma de serviços digitais do Estado do Rio Grande do Sul, foi reconhecido como um dos três melhores do país na categoria Governo Estadual pelo Prêmio iBest 2024. O Estado concorreu pelo juri acadêmico e pelo voto popular. A cerimônia de premiação ocorreu em Porto Alegre, no Teatro Bourbon Country, na sexta-feira (14/2), reunindo autoridades, especialistas e personalidades do universo digital. O vice-governador Gabriel Souza participou da abertura do evento.

É a terceira vez consecutiva que o portal do governo gaúcho se destaca entre os bem avaliados. Em 2023, foi um dos três melhores pelo júri da Academia iBest e, no ano anterior, atingiu o Top 5 na votação popular. Em 2024, concorreu com iniciativas como o Carioca Digital (Rio de Janeiro) e o Poupatempo São Paulo, consolidando-se como referência nacional na digitalização de serviços públicos.

“A ampla oferta de serviços digitais disponíveis no rs.gov.br tornam essa ferramenta essencial para os cidadãos gaúchos. A conquista do Prêmio iBest é um grande incentivo para continuarmos inovando e qualificando nossos serviços, reforçando o compromisso do Governo do Rio Grande do Sul de investir em soluções digitais e simplificar processos", ressaltou a titular daSecretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans.

Vice-governador Gabriel Souza abriu o evento que destacou o portal do governo gaúcho -Foto: Divulgação iBest

O portal de serviços é liderado pelo Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs) e pela Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI), como parte da estratégia da SPGG.

"Desde 2019, o Rio Grande do Sul vem transformando a maneira como o cidadão acessa os serviços públicos, tornando essa relação mais simples, ágil e conveniente por meio da tecnologia. Nosso compromisso é garantir que o Estado esteja sempre ao alcance de todos, facilitando o dia a dia da população", destacou o diretor-geral do EDP, Hiparcio Stoffel.

Portal rs.gov.br

Atualmente, o portal rs.gov.br disponibiliza 758 serviços estaduais, sendo 96% deles digitais, registra uma média de 6,9 milhões de acessos mensais e possui um índice de satisfação de 85% entre os usuários.

A iniciativa acumula prêmios, como o primeiro lugar no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC) por três anos consecutivos e o Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov) 2021.

Sobre o Prêmio iBest

Criado em 1996, o Prêmio iBest é uma das principais referências na avaliação da excelência digital no Brasil. Em 2023, contou com aproximadamente 20 milhões de usuários únicos participando da votação. O prêmio reconhece os melhores em diversas categorias, a partir de uma avaliação do júri da Academia iBest e da votação popular.

A certificação do iBest é um selo de reconhecimento para marcas, plataformas e influenciadores digitais, garantindo visibilidade e credibilidade no mercado digital brasileiro. Ao longo dos anos, a premiação se tornou um termômetro das tendências e das inovações que moldam o futuro do setor.