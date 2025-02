Varejo e atacado gaúcho registram alta nas vendas em 2024

O setor varejista do Rio Grande do Sul encerrou 2024 com um volume de vendas de R$ 257 bilhões, um crescimento de 8,1% em relação ao ano anterior. Em dezembro, impulsionado pelas festas de fim de ano, o segmento acumulou R$ 23,5 bilhões em comercializações – o melhor desempenho mensal do período. Na análise trimestral, o varejo também apresentou crescimento, com alta de 6,2% nas vendas em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2023.

Os dados foram divulgados na sexta-feira (14/2) pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) no boletim setorial publicado na revista RS360. O levantamento da Receita Estadual considera documentos fiscais de transações de produtos sujeitos à incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os valores estão corrigidos pelo deflator D-ICMS.

Atacado mantém crescimento e indústria se mantém estável

O setor atacadista também fechou 2024 com desempenho positivo. Na comparação anual, o volume de vendas cresceu 3,8%, somando R$ 235 bilhões. O avanço foi ainda mais expressivo na análise trimestral, com alta de 8,4% em relação ao mesmo período de 2023.

A indústria registrou estabilidade no ano, com uma leve retração de 0,3% no volume de vendas. No total, o setor registrou R$ 572,2 bilhões em transações. O último trimestre, no entanto, indicou sinais de recuperação. Na comparação com o mesmo período de 2023, houve um crescimento de 5,8%. Entre os segmentos industriais, destacaram-se tabaco (alta de 20,3%), eletrônicos (13,8%) e combustíveis (+10,7%).

Reflexos na economia gaúcha

A economia do Rio Grande do Sul mostrou sinais de recuperação após as enchentes de maio de 2024, segundo análise da Divisão de Estudos Econômico-Tributários (DEET), da Receita Estadual. A retomada, no entanto, não foi uniforme entre os setores produtivos. A indústria, por exemplo, registrou uma desaceleração no ritmo de crescimento.

Apesar dos desafios, o Estado acumulou um avanço de 4,3% até novembro, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR), superando a média nacional de 3,8%. Os dados do Banco Central confirmam a tendência apontada pelo levantamento da Receita.

"Grande parte desse crescimento foi impulsionada pelo agronegócio. Já a indústria gaúcha, segundo dados do IBGE, em linha com a análise da Receita, teve alta modesta de 0,3% até novembro. Além disso, o desempenho dentro do setor foi desigual. Enquanto segmentos como derivados de petróleo e biocombustíveis, metalurgia e fabricação de móveis registraram crescimento expressivo, outros, como máquinas e equipamentos e bebidas, tiveram quedas acentuadas", diz o comunicado da equipe da DEET.

Análise dos indicadores

O desempenho da indústria e de alguns de seus segmentos será tema da próxima rodada dos Diálogos Setoriais, que começa na quarta-feira (19/2), com transmissão pelo canal da Sefaz no YouTube. O evento contará com representantes da Receita Estadual e de entidades empresariais, que irão analisar os resultados recentes e discutir perspectivas para os próximos meses.

Cronograma de lives

Indústria – quarta-feira (19/2), às 9h

– quarta-feira (19/2), às 9h Insumos agropecuários – quarta-feira (19/2), às 14h

– quarta-feira (19/2), às 14h Aves – quinta-feira (20/2), às 9h

– quinta-feira (20/2), às 9h Bebidas – quinta-feira (20/2), às 14h

– quinta-feira (20/2), às 14h Suínos – sexta-feira (21/2), às 9h