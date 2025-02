Rio Grande do Sul terá chuva e alívio nas temperaturas pelos próximos dias

A previsão para os próximos dias indica a continuidade das chuvas no Rio Grande do Sul, acompanhada de um alívio nas temperaturas máximas. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 7/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (15/2): um novo cavado (área de baixa pressão alongada), vindo da Argentina, avançará sobre o Rio Grande do Sul. Este sistema, aliado à presença de calor transportado pelos jatos de baixos níveis – mecanismo atmosférico responsável por conduzir calor e umidade do Norte para o Sul do país –, resultará na elevação das temperaturas. A instabilidade ingressará pelo Oeste do Estado, provocando chuvas inicialmente nessa região e, ao longo do dia, avançando para as demais áreas. Este sistema continuará atuando até o domingo (16/2), mantendo a ocorrência de chuvas com volumes variando entre fracos e moderados em todo o território gaúcho.

- Segunda-feira (17/2): o sistema de instabilidade já presente será intensificado pelo avanço de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão no oceano, resultando em novos acumulados em todas as regiões. Este sistema permanecerá ativo entre a terça-feira (18/2) e a quarta-feira (19/2), mantendo a ocorrência de chuvas durante esses dias e reforçando os volumes acumulados no Estado.

O prognóstico para a próxima semana indica a possibilidade de chuvas em grande volume na maior parte do Rio Grande do Sul. Entre o Centro e o Norte do Estado, os acumulados devem superar os 50 milímetros (mm), com algumas áreas ultrapassando os 100 mm, especialmente na intersecção entre as regiões Central, Campanha e Fronteira Oeste. Também há previsão de precipitações expressivas no Norte do Estado, com destaque para o Alto Uruguai, na divisa com Santa Catarina e o Litoral Norte. Por outro lado, na região Sul e em parte da Campanha, os volumes previstos serão menores, variando entre 5 e 30 mm.

