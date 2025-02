Vice-governadora oficializa pedido de inclusão de nove cidades na nova expansão da rede trifásica de energia

Foto: Richard Casas / GVG

A vice-governadora Marilisa Boehm solicitou à Celesc a inclusão de Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva, São Bento do Sul e Schroeder na nova expansão da rede de energia trifásica que a empresa fará nos próximos anos. Os ofícios com a demanda foram entregues ao presidente da estatal, Tarcísio Rosa, na quarta-feira, 12, em Florianópolis.



No último mês de novembro, trabalhando como governadora em exercício, Marilisa pediu prioridade para que o Nordeste do estado, o Planalto Norte e o Vale do Itapocu fossem atendidos na continuidade da expansão. “Hoje eu trouxe a demanda das cidades destas regiões, que têm me procurado para também serem contempladas. Assim que chegarem mais pedidos, vou encaminhar para a Celesc”, destacou.



Na visão de Marilisa, a energia da rede trifásica é fundamental para o desenvolvimento de todos os municípios catarinenses. “Vai ajudar muito no fortalecimento da economia, pois vamos fortalecer produtores dos mais variados ramos”, comentou. No caso das nove cidades cujos pedidos foram apresentados à Celesc, a rede trifásica é essencial para a produção de tilápias (Barra Velha), fumo (Papanduva, Monte Castelo e Itaiópolis), banana (Corupá e Schroeder), madeira (Campo Alegre, Monte Castelo e São Bento do Sul).

Foto: Reprodução/Secom SC

“Nós fizemos no início do governo, com o governador Jorginho Mello e a vice-governadorade trifásica entre 2023 e 2024, atendendo a Serra e ao Oeste do Estado. Essa etapa foi concluída. Agora já estamos partindo para outros 500 quilômetros, que também foi uma promessa nossa par Marilisa Boehm, um planejamento e nos comprometemos a implantar 500 quilômetros de rea a vice-governadora e para o governador”, comentou Rosa.



De acordo com o presidente da Celesc, o próximo passo é fazer um mapeamento das regiões. A partir daí, serão definidas quais áreas receberão as obras. “Isso é um projeto de sucesso, atende toda a economia catarinense, incluindo o agronegócio e a piscicultura”, concluiu.

Mais informações:

Jornalista Alessandro Bonassoli

Assessoria de Comunicação

Gabinete da Vice-governadora

(48) 9-9919-8372 / (48) 3665-2186

E-mail: [email protected]