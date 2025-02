TSE Unificado divulga resultado final da prova discursiva

Energia Há 2 horas Vice-governadora oficializa pedido de inclusão de nove cidades na nova expansão da rede trifásica de energia Foto: Richard Casas / GVGA vice-governadora Marilisa Boehm solicitou à Celesc a inclusão de Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Coru...

Obras Há 3 horas Leite autoriza início de obras no Colégio Paula Soares, em Porto Alegre O Colégio Estadual Paula Soares, um belo e antigo vizinho do Palácio Piratini, é mais uma instituição de ensino beneficiada pelo expressivo ciclo d...