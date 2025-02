Investigação sobre desvio de emendas e o posicionamento do Deputado Federal Afonso Motta (PDT-RS)

A recente operação da Polícia Federal (PF), que investiga supostos desvios em emendas parlamentares destinadas ao Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul (RS), trouxe à tona o nome do deputado federal Afonso Motta (PDT-RS), cujo chefe de gabinete, Lino Furtado, foi alvo de mandados de busca e apreensão. Diante desse cenário, o parlamentar emitiu uma nota oficial reforçando sua conduta ética e destacando que não é alvo da investigação.

Compromisso com a transparência e a justiça

Em sua nota à imprensa, Afonso Motta esclareceu que a operação da Polícia Federal não faz qualquer referência que desabone as emendas parlamentares por ele indicadas. O deputado também enfatizou que não foi alvo de busca e apreensão e não responde a nenhuma investigação. “Confiamos na justiça e no devido esclarecimento dos fatos”, afirmou.

Afonso Motta reforçou seu compromisso com o mandato parlamentar e a destinação de recursos aos municípios do Rio Grande do Sul, mantendo a defesa de suas convicções e a contribuição para o fortalecimento do Parlamento e do país.

Nota oficial na íntegra

“Diante das investigações que levaram ao afastamento do secretário parlamentar Lino Furtado, esclarecemos que a Operação deflagrada pela Polícia Federal não faz qualquer referência que desabone o conjunto de emendas parlamentares por nós indicadas.

Reafirmo que não sou alvo da investigação, tampouco fui submetido a busca e apreensão. Confiamos na justiça e no devido esclarecimento dos fatos.

Seguiremos exercendo com responsabilidade o mandato parlamentar que nos foi confiado, garantindo a destinação de recursos aos municípios do Estado, defendendo nossas convicções e contribuindo para o fortalecimento do Parlamento e do País.

Afonso Motta

Deputado Federal”

Operação da PF e os desdobramentos

A operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, investiga um suposto esquema de desvio de 6% dos valores de emendas destinadas ao hospital. Segundo as apurações, o dinheiro era justificado na documentação como uma “contrapartida” pela captação de recursos.

Até o momento, os nomes dos investigados não foram divulgados oficialmente, mas a GloboNews apurou que o chefe de gabinete de Afonso Motta, Lino Furtado, está entre os alvos das buscas. Além dele, o diretor administrativo da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional do RS, Cliver Andre Fiegenbaum, também foi citado.

O deputado afirmou que foi “surpreendido” pela operação e que está buscando acesso aos autos para compreender melhor os fatos.

Ética na vida pública

Afonso Motta tem um histórico de atuação pautado na ética e na responsabilidade com o uso de recursos públicos. Sua postura diante da operação reforça seu compromisso com a transparência, ao buscar informações sobre o inquérito e se posicionar publicamente de forma clara.

Em um momento de desconfiança generalizada na política, a conduta do parlamentar em reafirmar sua integridade e confiar nas investigações demonstra respeito à democracia e ao devido processo legal.