Veículo suspeito causa susto comunidade em Boa Vista do Buricá

Durante a tarde desta quinta-feira (13) pessoas em um veículo Polo de cor prata, estiveram em atitudes suspeitas na cidade de Boa Vista do Buricá.

Informações de ouvintes que os mesmos tentavam conversar com crianças e as fotografavam.

Durante a noite, o veículo seguiu em atitudes estranhas e os ocupantes do carro foram abordados pela população no centro da cidade, que se mobilizaram em grupos de WhatsApp.

Na sequência a Brigada Militar chegou ao local e os levou para maiores esclarecimentos o qual foiconfirmado que os ocupantes do carro trabalham para um empresa de pesquisa de São Paulo, ligada a UNICEF. Eles estavam hospedados e um hotel no Centro de Boa Vista do Buricá.