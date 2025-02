Perdas decorrentes de eventos climáticos agrava situação financeira de produtores da Região Noroeste

O mais recente Informativo Conjuntural da Emater-Ascar aponta que as perdas nas lavouras por consequência de eventos climáticos, aliado à inacessibilidade aos seguros agrícolas públicos ou os custos elevados de seguros privados, agravam a situação financeira de produtores na Região Noroeste do Estado.

No tocante à soja, a distribuição irregular de chuvas ocasionou enorme redução do potencial produtivo em diversas áreas do Rio Grande do Sul. Em casos específicos, há perda total, o que inviabiliza a colheita do grão.

O Informativo Conjuntural revela também que metade das plantações de soja nas microrregiões de Tenente Portela e Três Passos foi pouco afetada pela ausência de precipitações e as altas temperaturas.

Nesta parte da Região Celeiro, as lavouras semeadas em outubro têm porte reduzido, mas há folhas verdes e emissão de botões florais, de vagens e de grãos. Já nas áreas cujo plantio ocorreu em dezembro, o porte está mais baixo, porém ainda não se iniciou a floração.

