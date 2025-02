Primeira Liga divulga datas e locais das oitavas da Libertadores Regional

A diretoria da Primeira Liga divulgou na noite da segunda-feira (10/2), as datas e locais das oitavas de final da Libertadores Regional, edição 2024/25. A fase de grupos encerrou no último domingo.

A Primeira Liga ressalta que as oitavas serão disputadas em partida única, ou seja, quem perder está eliminado da competição.

Dia 16 de fevereiro em Vista Alegre

- 1º jogo: São Cristóvão (Frederico Westphalen) x Flor da Serra (Palmitinho);

- 2º jogo: Sol da América (Vista Alegre) x Guarani (Erval Seco);

Dia 22 de fevereiro em Pinheirinho do Vale

- 1º jogo: Tupi (Três Passos) x CMD Derrubadas (Derrubadas);

- 2º jogo: Harmonia (Pinheirinho do Vale) x AESMA (São Martinho);

Dia 22 de fevereiro em Santo Augusto

- 1º jogo: Associação Humaitá (Humaitá) x Flamengo (Crissiumal);

- 2º jogo: América (Santo Augusto) x Atlético (Horizontina);

Dia 23 de fevereiro em Boa Vista do Buricá

- 1º jogo: Bar do Mário (Tiradentes do Sul) x Riograndense (São José do Inhacorá);

- 2º jogo: CMD Avante (Boa Vista do Buricá) x Avaí (Coronel Bicaco);

