Inscrições abertas para o curso Avaliação de Cateter Nasogástrico e Nasoenteral

Saúde Há 4 horas Governo do Estado firma novos contratos de exames e consultas com HSA de Tenente Portela No Rio Grande do Sul, foram definidas cinco especialidades a serem ampliadas: cardiologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oncologia, essa última nas subespecialidades de ginecologia, gastrologia, proctologia e urologia.