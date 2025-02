Mais de 150 animas das raças Jersey e Holandesa são aguardados para a ExpoAgro Cotricampo

Um dos principais espaços da 9ª ExpoAgro Cotricampo, entre 19 e 22 de fevereiro, no município de Campo Novo, será o Pavilhão do Gado de Leite, que abrigará mais de 150 animais das raças Jersey e Holandesa. Os produtores começarão a acessar o parque da ExpoAgro com seus animais, no próximo sábado, dia 15. Toda uma preparação de meses de trabalho está sendo finalizada esta semana para receber as delegações. Ao todo, são esperados 26 expositores, oriundos de 18 municípios de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da cidade de Castro (PR).

De acordo com Rafael Zimermann, gestor comercial da Linha Nutrição Animal Cotricampo e coordenador do pavilhão do Gado de Leite na ExpoAgro, “ao longo de quatro dias de feira, o público poderá conferir o que há de melhor em termos de qualidade e potencial genético das duas raças em exposição”. Trata-se da terceira exposição leiteira do evento, reunindo a exposição oficial das raças Holandesa e Jersey, etapa nacional da raça Holandesa, etapa estadual do circuito Exceleite, além de quarta edição da feira regional da terneira.

Os julgamentos morfológicos acontecerão na quinta, sexta e sábado. O anúncio oficial das campeãs do concurso leiteiro e o tradicional banho de leite, acontecerão às 12h30min de sábado. A entrega oficial das premiações, em todas as categorias, será no mesmo dia, a partir das 16h.

O julgador para a edição deste ano será o norte-americano Gregory Silva, personalidade destacada na indústria leiteira, originário da Califórnia (EUA), principal região produtora de leite daquele país, ajudando os produtores a otimizar seus rebanhos por meio de estratégias genéticas avançadas. Ele possui 30 anos de experiência na Select Sires, onde aprimorou sua competência como avaliador e vendedor, já tendo sido premiado como consultor genético nacional.

Todos os julgamentos terão cobertura exclusiva do Canal do Leite, que pode ser acessado através da plataforma YouTube.

“Convidamos todos os associados à cooperativa, cliente e, especialmente, as famílias que trabalham na atividade leiteira, para que estejam participando da feira. Sabemos da importância socioeconômica desta atividade para a região e temos certeza que mais uma vez o pavilhão do Gado de Leite estará sendo muito bem representado”, finaliza Rafael.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO PAVILHÃO GADO DE LEITE (ARENA BOVINOS) – 9ª EXPOAGRO COTRICAMPO

SÁBADO – 15/02/25

8h às 18h – Entrada dos animais no Parque da ExpoAgro

SEGUNDA-FEIRA – 17/02/25

8h às 18h – Entrada dos animais no Parque da ExpoAgro

QUARTA-FEIRA – 19/02/25

6h – Primeira ordenha do Concurso Leiteiro

8h às 18h – 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa Estadual do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

QUINTA-FEIRA – 20/02/25

8h às 18h – 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa Estadual do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

14h – Última Ordenha do Concurso Leiteiro

16h – Julgamento morfológico Raça Jersey – GADO JOVEM

SEXTA-FEIRA – 21/02/25

8h às 18h – 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa Estadual do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

9h – Julgamento morfológico Raça Jersey – ADULTO

14h – Julgamento morfológico Raça Holandesa – GADO JOVEM

SÁBADO – 22/02/25

8h às 18h – 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa Estadual do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

10h – Julgamento morfológico Raça Holandesa – ADULTO

Vaca do Futuro e Suprema das Raças

12h30min – Anúncio Oficial das Campeãs do Concurso Leiteiro (Banho de Leite)

14h30min – Concurso Jovem Puxador

16h – Entrega Oficial das Premiações da Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo: Exposição Oficial das Raças Holandesa e Jersey – Etapa Nacional da Raça Holandesa e Etapa Estadual do Circuito Estadual do Exceleite e 4ª Feira Regional da Terneira.

Municípios com expositores participantes:

Augusto Pestana

Bagé

Boa Vista do Incra

Campo Novo

Castro (PR)

Catuípe

Condor

Crissiumal

Erebango

Hulha Negra

Humaitá

Ibiraiaras

Salvador do Sul

Santa Rosa

Santo Cristo

São Lourenço do Sul

Serafina Corrêa

Três Passos