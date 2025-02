Estiagem no RS afeta mais de 800 mil pessoas e já atinge 91 municípios

A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul já afeta mais de 828 mil pessoas, segundo atualização divulgada nesta segunda-feira, 10 pela Defesa Civil Estadual. O número de municípios com problemas devido à falta de chuvas subiu para 91, sendo que 85 já decretaram situação de emergência.

Diante da gravidade do cenário, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu nesta segunda-feira a emergência em seis cidades gaúchas: Capão do Cipó, Independência, Maçambará, Porto Lucena, Toropi e Tupanciretã. A portaria oficializando os reconhecimentos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com essa medida, as prefeituras dos municípios afetados poderão solicitar recursos do Governo Federal para ações emergenciais, como compra de cestas básicas, fornecimento de água potável, distribuição de kits de higiene e apoio a famílias atingidas.

Atualmente, o Rio Grande do Sul tem 37 reconhecimentos de emergência vigentes, sendo 13 por estiagem, 15 por chuvas intensas, cinco por queda de granizo e quatro por vendaval. O governo segue monitorando a situação e avalia novas medidas para reduzir os impactos da seca no Estado.