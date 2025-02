Hospital Infantil de Joinville intensifica cirurgias de escoliose durante essa semana

Foto: Divulgação/SES

Unidade do Governo do Estado, o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville, realiza entre segunda e sexta-feira, 10 e 14 de fevereiro, a sétima edição do mutirão de cirurgias de coluna. A iniciativa tem o objetivo de reduzir o tempo de espera pelo procedimento, oportunizar o tratamento adequado e qualidade de vida para crianças e adolescentes com escoliose no estado. Serão realizados 12 procedimentos. A ação é em parceria com a entidade filantrópica Global Spine Outreach – GSO.

Desde o início deste importante projeto em 2022, foram realizados cerca de 62 procedimentos cirúrgicos que diminuíram o tempo de espera pelo procedimento. O ortopedista do Hospital Infantil e coordenador da campanha, Dr. Ricardo Acácio descreve a ação como um esforço conjunto da equipe de profissionais do hospital e voluntários que se doam pela causa. Ele destacou que “esse projeto contribui para diminuir a fila de espera pelo procedimento cirúrgico em Santa Catarina e acima de tudo proporciona um olhar

humanizado, incentivando outros profissionais a doar seu tempo e conhecimento em prol de uma causa muito maior”. O projeto também conta com o apoio dos ortopedistas do Hospital Infantil, Rodrigo Lauffer e Carlos Maçaneiro.

A ação filantrópica conta com apoio de empresas privadas e profissionais voluntários, incluindo cirurgiões dos Estados Unidos e Belo Horizonte. Para essa edição, cerca de 40 crianças e adolescentes passarão por atendimentos ambulatoriais e 12 por procedimento cirúrgico. A seleção dos pacientes é realizada a partir da fila do Sistema de Regulação – SISREG, avaliando a gravidade da condição clínica. Os pacientes que já fazem acompanhamento ambulatorial, após o procedimento cirúrgico, terão acompanhamento com a equipe no ambulatório de ortopedia da instituição.

A escoliose tem cura e quanto mais cedo for diagnosticada aumentam as chances de recuperação do paciente. O tratamento é feito com o uso de coletes, fisioterapias e em alguns casos é necessário a cirurgia de correção.

O Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria pertence a rede de hospitais públicos da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e é gerenciado pelo Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças. O Hospital Infantil atende mensalmente cerca de 12 mil crianças e adolescentes de todo o estado pelo SUS. É referência para assistência especializada na área da pediatria, como a cirurgia cardíaca e saúde mental.

GSO

O Global Spine Outreach é uma entidade filantrópica filiada à Scoliosis Research Society (SRS), maior organização mundial dedicada ao estudo e promoção de saúde a pacientes com escoliose.

A doença é caracterizada por uma curvatura anormal da coluna que faz com que os portadores apresentem o corpo inclinado lateralmente, o que pode causar dores nas costas e até alterações na estrutura anatômica.