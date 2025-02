Bia Haddad vence estreia nas duplas e vai às oitavas no WTA de Doha

Um dia após cair na estreia da chave de simples ao perder para a polonesa Magdalena Frech, a paulista Beatriz Haddad Maia voltou com força total nesta segunda-feira (10) para a disputa de duplas femininas no WTA 1000 de Doha (Catar). Em parceria com a alemã Laura Siegemund, Bia carimbou vaga nas oitavas de final ao aplicar 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/3) nas russas Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova, após partida de 1h01min de duração. O próximo duelo da parceria Brasil-Alemanha será às 9h10 (horário de Brasília) de terça (11), contra a dupla da norte-americana Sofia Kenin com a ucraniana Lyudmyla Kichenok.

Além de Bia, o Brasil contará com outra representante nas oitavas em Doha: Luisa Stefani, recém-campeã de duplas em Linz (Áustria), junto com a húngara Timea Babos. Em Doha, no entanto, Stefani competiu ao lado da norte-americana Peyton Stearns. Concidentemente, a brasileira enfrentou na primeira rodada a ex-parceira Babos, que jogou ao lado da americana Nicole Melichar. Após um jogo parelho, Stefani e Steams levaram a melhor por 2 sets a 1 (6/3,4/6 e 10/6) e selaram a classificação.

"Boa estreia em Doha. Jogo difícil, contra adversárias experientes. Há uma semana, eu estava ganhando o título de Linz com a Babos e nos enfrentamos logo na estreia aqui. Tênis é isso", pontuou Stefani, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, ao lado de Laura Pigossi.

Nas oitavas, Stefani e Steams terão como adversárias a taiwanesa Hao Chan em parceria com a russa Veronika Kudermetova. A partida será na quarta (12), em horário ainda a ser definidos pelos organizadores.

Na Argentina, o domingo (9) também foi bom para o tênis brasileiro. A dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o carioca Fernando Romboli faturou o título Challenger de Rosário, disputado em quadras de saibro. Na final, os brasileiros derrotaram a parceria do argentino Guido Andreozzi com o francês Theo Arribage, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3).