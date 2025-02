Tenente Portela sediou rodada da Copa das Regiões Master 50

Duas partidas da Copa das Regiões Master 50 foram disputadas na manhã do domingo (9/2), no campo do distrito de Daltro Filho em Tenente Portela.

No primeiro jogo, o CMD São Martinho perdeu para o Santos de Três Passos pelo placar de 2 a 1. Na sequência, o América de Santo Augusto fez 4 a 1 na Associação Três-Maiense.

A competição organizada pela Primeira Liga terá continuidade no dia 16 deste mês, em São Martinho:

- 9h10min: Associação Três-Maiense x Santos;

10h30min: Associação Portelense x América;

