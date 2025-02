Mutirão irá zerar a fila consultas da Oncologia do Hospital Regional do Oeste

Foto: Leo Munhoz / SECOM

A pedido do Governo do Estado, o Hospital Regional do Oeste (HRO) irá realizar a partir desta segunda-feira, 10, um mutirão de consultas oncológicas. O objetivo é zerar a fila de espera de pacientes da região que aguardam a primeira consulta com os médicos especialistas para iniciarem o tratamento contra a doença. A unidade hospitalar é referência em oncologia para 130 municípios.

“O câncer é uma doença tempo sensível e nós precisamos seguir priorizando o atendimento a estes pacientes. Fiz o pedido ao Hospital que prontamente nos atendeu. Temos um hospital que vem se dedicando a melhorar, cada vez mais, o atendimento aos pacientes do Grande Oeste e nós vamos trabalhar juntos para ampliar os serviços na região”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A partir do mutirão, com a ampliação da capacidade de atendimento médico e administrativo, será zerada a fila de primeiro acesso à Oncologia do Hospital Regional do Oeste até o dia 28 de fevereiro, aumentando em 66% os atendimentos no setor, proporcionando agilidade no início dos tratamentos dos pacientes de toda a região.

“Existe um número significativo de pacientes aguardando a primeira consulta na Oncologia do HRO. Pensando no atendimento com rapidez e excelência para os nossos pacientes, organizamos o mutirão. Somos oncologistas clínicos, cirurgiões, radioterapeutas que nos unimos e criamos ambulatórios extras para justamente atender todos os pacientes e vamos zerar a fila até o fim deste mês de fevereiro. Contem com o nosso apoio e dedicação”, destaca a coordenadora do setor de Oncologia do HRO, Emeline Moreira.

Nesta primeira semana serão realizadas 30% a mais de consultas oncológicas do que a média de consultas semanais em janeiro.

O Hospital Regional do Oeste é uma unidade da SES gerida pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF), que reafirma o seu compromisso com a comunidade regional e sua missão de cuidar das pessoas com qualidade, segurança e humanização, por meio de uma gestão transparente e de excelência.