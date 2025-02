Briga entre torcidas de Fortaleza e Ceará marca chegada para clássico

Torcedores de Fortaleza e Ceará promoveram uma briga generalizada no começo da tarde deste sábado (8) nos arredores do estádio do Castelão, na capital cearense. O confronto teve pedras e rojões atirados de ambos os lados e acabou complicando bastante a chegada do público. A polícia interveio e prendeu aproximadamente 60 pessoas.

Apesar dos atritos, os dois rivais se enfrentam neste momento no local pela 5ª rodada do Estadual.

Brigas entre as duas torcidas são recorrentes no Ceará. Inclusive, confrontos dentro das próprias torcidas também são comuns. Autoridades municipais e estaduais estudam ações para aumentar o controle do acesso às praças esportivas do estado e aumentar a segurança do público.