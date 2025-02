Cearense 2025: TV Brasil transmite Fortaleza x Ceará neste sábado

Este fim de semana será de mais futebol com a estreia do Campeonato Cearense na tela da TV Brasil . No sábado (8), a emissora exibe as emoções do clássico Fortaleza x Ceará, com pré-jogo às 16h e apito inicial às 16h30. A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Cearense de Futebol, será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A transmissão é uma parceria com a TV Ceará , integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que realiza a narração, comentários e geração de imagens. A TV Brasil retransmite para todo o país. A TV Brasil está transmitindo outros três campeonatos estaduais: o Baiano, em parceria com a TVE , o Paraense, em parceria com a TV Cultura do Pará e o Capixaba, com a TVE Espírito Santo.

A disputa promete, com ambos os times, 12 pontos até o momento. Na liderança do Grupo A, o Ceará entra em campo com vitória em todas as partidas do campeonato até o momento - no último domingo (2), inclusive, venceu o Barbalha com uma goleada de 5 a 0. Encabeçando o Grupo B, o Fortaleza também segue invicto e chegou a marcar 7 a 0 contra o Cariri na primeira rodada.

Será o primeiro confronto dos dois clubes em 2025. Este ano, eles vão se enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro.

Cearense 2025

Dez clubes participam da edição deste ano do Campeonato Cearense. São eles: Associação Desportiva Iguatu, Barbalha Futebol Clube, Ceará Sporting Club, Cariri Football Club, Centro de Formação de Atletas do Tirol, Ferroviário Atlético Clube, Floresta Esporte Clube, Fortaleza Esporte Clube, Horizonte Futebol Clube e Maracanã Esporte Clube.

Regulamento do campeonato será mantido como na temporada de 2024. Os dez times foram divididos em dois grupos de cinco. Avançam diretamente para as semifinais os primeiros colocados de cada grupo. Os segundos e terceiros colocados disputam as quartas de final. Quartos e quintos lugares participam do chamado Quadrangular da Permanência.