Inscrições para o curso Saúde do Trabalhador com Ênfase em Saúde Mental estão abertas

Estão abertas as inscrições para a 1ª turma do curso Saúde do Trabalhador com Ênfase em Saúde Mental. O curso, destinado para profissionais de saúde, é gratuito e na modalidade EaD autoinstrucional, podendo ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar.

O curso é ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catarina e o Hemosc.



Conteúdo Programático:

Módulo 1 – Conceitos em Saúde do Trabalhador

Módulo 2 – Saúde Mental