Com a parceria do Governo do Estado, Hospital Baía Sul realiza primeira cirurgia ortopédica eletiva

Em parceria com o Governo de Santa Catarina, o Grupo Baía Sul realizou o primeiro procedimento cirúrgico. A cirurgia de artroplastia de joelho foi realizada no Hospital pelo cirurgião ortopédico Luis Fernando Zukanovich Funchal e faz parte do programa estadual que busca reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento aconteceu no domingo, dia 2.

O paciente, morador de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, de 65 anos, aguardava pela cirurgia desde 2017 devido ao desgaste no joelho. “Estou muito contente. No início, subir e descer escadas já era difícil e, com o tempo, fui perdendo cada vez mais a mobilidade, até não conseguir mais andar direito. Se caminhava muito, sentia dor e precisava parar. Ficar em pé também era um grande desafio. Após realizar alguns exames, fui encaminhado para a cirurgia, pois era a única solução para o meu problema. Essa cirurgia vai fazer uma grande diferença, permitindo que eu volte a andar de bicicleta e tenha mais qualidade de vida. Toda a família está muito contente”, comemora.

Foto: Reprodução/Secom SC A artroplastia de joelho consiste na substituição de uma articulação danificada por uma prótese composta por componentes metálicos e sintéticos, proporcionando um joelho seguro e funcional, permitindo o retorno às atividades diárias sem dor. O tempo de recuperação pode variar, mas, em média, a reabilitação completa ocorre entre seis e doze meses, desde que o paciente siga corretamente o processo de recuperação. O procedimento é indicado para pacientes entre 60 e 75 anos, com quadro clínico estável, exames pré-operatórios adequados e necessidade de prótese primária para artroplastia. “Eu só tenho a agradecer, principalmente ao corpo clínico que está tirando várias pessoas do sofrimento, que há anos aguardavam por uma cirurgia. Quando vejo histórias como a do seu Pedro, fico emocionado, porque estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Espero que essa parceria possa inspirar outros hospitais particulares para contribuir com a rede pública de saúde”, salienta o governador Jorginho Mello. Foto: Reprodução/Secom SC Para o cirurgião ortopédico do Grupo Baía Sul, Luis Fernando Zukanovich Funchal, toda a equipe está focada em oferecer excelência no atendimento à saúde. “Estamos focados em fazer o que sabemos de melhor, o que só é possível graças ao conjunto de pessoas envolvidas em um trabalho integrado e qualificado. Essa parceria demonstra, de forma clara, como a iniciativa privada pode contribuir de maneira eficiente para a saúde pública. O setor público busca soluções, mas muitas vezes enfrenta desafios, inclusive burocráticos, e nós conseguimos agregar agilidade e eficiência, mostrando que os dois setores podem atuar juntos para oferecer um atendimento de qualidade à população catarinense”, complementa. Sobre a parceria Serão atendidos pacientes cadastrados no Sistema de Regulação Estadual (Sisreg) e que aguardam na fila em todo o estado de Santa Catarina. Com a parceria, o hospital privado será responsável por consultas, exames pré-operatórios e 100 cirurgias de alta complexidade, resultando em um atendimento mais ágil e eficiente, contribuindo para a melhoria da saúde no estado.