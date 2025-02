Radialista Fábio Birck precisa da nossa ajuda: Junte-se à Campanha de Solidariedade!

A campanha “Amigos do Birck” foi criada com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento de Fábio, e a solidariedade de todos é essencial nesse momento.

Como parte dessa ação, será realizado uma AÇÃO ENTRE AMIGOS com 600 números disponíveis, cada um no valor de R$ 10,00. O prêmio? Duas camisetas autografadas da dupla Grenal, um presente especial para quem colaborar. Os vencedores serão conhecidos através do grupo “Amigos do Birck”.

Você também pode ajudar de uma maneira simples e direta. Os valores podem ser transferidos via PIX para a CHAVE 55981311107 (Fábio Birck).

Agora é hora de mostrar a força da nossa comunidade, a importância da união e o poder da solidariedade. Fábio sempre esteve ao nosso lado, e é hora de retribuirmos com carinho e apoio nesse momento tão difícil.

Como colaborar:

Participe do sorteio adquirindo seu número por R$ 10,00.

Contribua com qualquer valor via PIX: CHAVE 55981311107 (Fábio Birck).

Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas souberem, maior será a chance de arrecadar os fundos necessários.

Vamos fazer a diferença na vida de quem sempre esteve ao nosso lado. Contamos com você!

RADIOCIDADESA