Governo do Estado entrega novos equipamentos a hospitais de Casca e Paraí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou, nesta quinta-feira (6/2), a entrega de equipamentos para os hospitais Santa Lúcia, de Casca, e Nossa Senhora Aparecida, de Paraí. Em visitas da secretária da Saúde Arita Bergmann a municípios da Serra e Norte do RS, também foram firmados novos contratos do programa Mais Acesso a Especialistas para ampliação de consultas especializadas e exames.

Na cidade de Casca, o Hospital Beneficente Santa Lúcia realizou a compra de equipamentos para o setor de otorrinolaringologia e serviços de endoscopia e colonoscopia, contando para isso um investimento de R$ 477,5 mil da Secretaria da Saúde (SES).

A aquisição dos bens visa ampliar os tipos de serviços oferecidos pela entidade, como é o caso do aparelho analisador de potencial evocado auditivo (Bera), que é um exame que avalia a atividade elétrica do nervo auditivo e das vias auditivas. Na especialidade de otorrinolaringologia, o Santa Lúcia é referência para mais de 40 municípios.

A aquisição dos bens visa ampliar os tipos de serviços oferecidos pelo hospital de Casca -Foto: Alina Souza/SES

O presidente do hospital, Fabrício Caletti, descreveu o volume de serviços atualmente ofertados pela entidade. “Nossa equipe já realiza na área de otorrinolaringologia em torno de 240 atendimentos mensais, além de 30 cirurgias por mês nessa área. Hoje, inclusive, temos 13 cirurgias marcadas no bloco cirúrgico”, contou.

Hospital Nossa Senhora Aparecida de Paraí

Em Paraí, na Serra, no Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida houve a entrega de equipamentos para o centro cirúrgico, como uma mesa cirúrgica, dois focos cirúrgicos de teto, um bisturi eletrônico, um monitor multiparâmetros e um aparelho de anestesia. Com os novos itens, para os quais o governo destinou R$ 372 mil, a expectativa da direção é colocar em funcionamento uma segunda sala cirúrgica, aumentando o número de procedimentos realizados. O hospital conta ainda com outro convênio com a Secretaria da Saúde, de R$ 367 mil, para a reforma da área de nutrição, atualmente em execução.

“Estamos aqui também para valorizar as estruturas dos hospitais de até 50 leitos, que são muito importantes como espaço de atendimento. Principalmente resolvendo as questões de média complexidade, evitando encaminhamentos para hospitais de grande porte, naquelas situações que podem ser resolvidas aqui no município”, afirmou a secretária Arita.

Programa Mais Acesso a Especialistas

A agenda da secretária teve novas assinaturas de contratos de hospitais para a ampliação de consultas e exames pelo programa federal Mais Acesso a Especialistas. No Santa Lúcia, em Casca, na especialidade de otorrinolaringologia, serão disponibilizadas mais 600 Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs), que é como são denominadas as consultas e exames de diagnóstico.

Em Tapejara, terceira cidade do roteiro, com o Hospital Santo Antônio o contrato assinado prevê a realização de mais 960 OCIs. Dessas, 360 serão na especialidade de oncologia (na subespecialidade de ginecologia) e outras 600 na especialidade de otorrinolaringologia.

Em janeiro, já haviam sido formalizados 27 outros contratos com hospitais de diversas regiões do Estado, que permitirão a ampliação de 33 mil consultas e exames por ano em cardiologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oncologia, além daquelas já contratualizadas.

Sananduva

O roteiro da secretária Arita nesta quinta-feira (6) foi encerrado em Sananduva. Na cidade, ocorreu a inauguração da reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Eunice Morale Kaross, no bairro Silos. A obra contou com a troca dos pisos, janelas, portas e telhado, além de executados serviços de pinturas e ampliação da sala de espera. O investimento estadual no projeto, por meio da Rede Bem Cuidar RS, foi de R$ 200 mil.

Em visita ao Hospital São João, ela conheceu ainda a área da futura obra de ampliação do centro cirúrgico, que conta com repasse de R$ 1,2 milhão do Estado. Além desse projeto, o hospital teve no último ano a inauguração da nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulta, com dez leitos, viabilizada com investimento de R$ 1,3 milhão do governo, por meio do programa Avançar na Saúde, e com um aporte adicional de R$ 3 milhões oriundos de emendas parlamentares da bancada federal.

A nova UTI atenderá população estimada em 130 mil pessoas, de 19 municípios do Nordeste gaúcho, ampliando o suporte hospitalar na região. Com 478 metros quadrados de área construída, o espaço foi planejado para oferecer excelência no atendimento, contando com equipamentos modernos e uma equipe especializada.

O Hospital São João, com 78 leitos e mais de 25 médicos especializados, oferece serviços em diversas áreas, como clínica médica, cirurgia, pediatria, cardiologia, obstetrícia, traumatologia e saúde mental. Com a nova UTI, a instituição planeja expandir suas atividades, incluindo a realização de cirurgias bariátricas e de alta complexidade em traumatologia e ortopedia.

Ainda em Sananduva, Arita visitou o centro do programa TEAcolhe, de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, localizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município.