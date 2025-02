Gestação Rara: Hospital Nossa Senhora da Conceição registra nascimento de trigêmeas após acompanhamento especializado

Fotos: Monica Rocha

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, unidade contratualizada com a Secretaria do Estado da Saúde (SES), viveu um momento especial na terça-feira, 4 de fevereiro. Graziela Cândido, de 36 anos, deu à luz trigêmeas na maternidade da instituição. Mãe dos gêmeos Vitor e Vicente, de 8 anos, e da pequena Ana Julia, de 6, Graziela trouxe ao mundo as meninas Helena (2.480 kg), Heloísa (2.250 kg) e Aurora (2.140 kg) em um parto emocionante.

A gestação de Graziela, que foi acompanhada pela equipe multiprofissional do ambulatório de Alto Risco da instituição desde o início, foi marcada por cuidados especiais, uma vez que se tratava de uma gravidez de risco. Com 35 semanas e um dia de gestação, ela descreve a experiência como tranquila, apesar da raridade do caso. “A equipe é incrível. Durante todo o meu processo, fui muito bem acolhida e tive uma gestação, mesmo com trigêmeos, tranquila”, afirmou Graziela. “Foi um parto emocionante; chorei quando tive elas nos meus braços. Será um momento para toda a vida.”







O médico ginecologista e obstetra Leandro Fossati Silveira, responsável pelo acompanhamento e pelo parto, explica que a gestação múltipla é um caso raro e que o fator genético desempenha um papel importante. “O mais interessante foi que essa gestação múltipla foi tricoriônica e triamniótica, ou seja, cada bebê tinha sua própria placenta e bolsa amniótica”, relata o médico. Ele também destaca a importância da adesão de Graziela ao pré-natal de alto risco, que incluiu monitoramento e exames rigorosos conforme a conduta médica. “O resultado foi um parto lindo, com bebês saudáveis e uma parturiente em ótima recuperação. Parabéns ao casal!”







Em 2024, entre janeiro e dezembro, o Hospital Nossa Senhora da Conceição realizou um total de 2.341 partos, entre cesarianas e normais, reafirmando seu compromisso com a saúde materno-infantil na região. A unidade hospitalar conta com um completo Centro Materno-Infantil, que inclui Ambulatório de Alto Risco, Maternidade, Centro Obstétrico, Banco de Leite Materno e UTI Neonatal, com uma equipe médica e multidisciplinar especializada. Atende toda a região da Amurel e também pacientes referenciados de outras regiões por meio da Central de Regulação Estadual. O Hospital Nossa Senhora da Conceição possui Certificado de Qualidade emitido pela Organização Nacional de Acreditação e é reconhecido como referência em diversos serviços de alta complexidade e para gestação de alto risco em Santa Catarina.