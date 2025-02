Previsão indica possibilidade de chuvas isoladas e manutenção do calor intenso no RS

A previsão para os próximos dias indica possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões e a manutenção do calor intenso em todo o Estado.

Nesta quinta-feira (6/2), uma área de instabilidade vinda do Uruguai deverá avançar sobre o território gaúcho, favorecendo a ocorrência de chuvas isoladas no Sul, na Campanha e no Centro. Simultaneamente, a formação de um cavado entre o Paraguai e a divisa entre Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC) pode gerar precipitações nas regiões centrais, Norte e Nordeste.

Apesar dessas instabilidades, a interação entre os jatos de baixos níveis e um anticiclone posicionado no oceano continuará canalizando ar quente para o RS. Este padrão persistirá ao longo da sexta-feira (7/2), sábado (8/2) e domingo (9/2), favorecendo a permanência da instabilidade no Norte, onde poderão ocorrer temporais isolados de intensidade baixa a moderada. Ao mesmo tempo, a massa de ar quente seguirá atuando, mantendo as temperaturas elevadas e contribuindo para a formação de tempestades localizadas.

Na segunda-feira (10/2), terça-feira (11/2) e quarta-feira (12/2), as condições atmosféricas seguirão favoráveis à manutenção da intensa massa de ar quente sobre o Estado, favorecendo a formação de instabilidades locais e o desenvolvimento de nuvens de tempestade. Entretanto, a partir de quarta-feira (12/2), há indicação do avanço de uma frente fria, que poderá provocar chuvas mais abrangentes ao longo da próxima semana, além de proporcionar um breve alívio nas temperaturas, amenizando momentaneamente o calor.

O prognóstico indica a possibilidade de chuvas isoladas, com volumes moderados em algumas áreas da Campanha, Vale do Rio Pardo, Região Metropolitana e partes do Alto Uruguai, onde os acumulados devem variar entre 5 e 100 milímetros (mm). Para a Fronteira Oeste e Missões, não são esperados volumes superiores a cinco mm. Nas demais regiões, as precipitações devem oscilar entre 2 e 20 mm.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.