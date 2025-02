Partida em Crissiumal abriu a última rodada da fase de grupos da Libertadores Regional

O Flamengo de Crissiumal recebeu o Atlético de Horizontina na noite da quarta-feira (5/2), na Arena Rubro-Negra, na abertura da última rodada da fase de grupos da Libertadores Regional 2024/25.

A partida terminou com o placar de 3 a 2 para os donos da casa. Com o resultado, o Flamengo saltou para o 11º lugar na classificação geral, somando sete pontos. Com a mesma pontuação, mas perdendo nos critérios de desempate, o Atlético de Horizontina é o 12º colocado.

A primeira fase da competição acaba no próximo domingo (9/2), quando conheceremos os 16 times que seguem na busca do título.

