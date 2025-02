Secretaria da Saúde e municípios vão ampliar faixa etária de vacinação contra a dengue em Santa Catarina

Foto: Silviane Mannrich/ SES

Com o objetivo de aumentar a cobertura da imunização contra a dengue em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde definiram a ampliação da idade da vacinação contra a doença. A decisão foi pactuada nesta quinta-feira, 6, na primeira reunião do ano da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Ficou definido que os municípios que já aplicam a vacina contra a dengue em adolescentes de 10 a 14 anos, podem ampliar o público para os adolescentes de 15 e 16 anos.

“Essa é mais uma ação da Secretaria da Saúde juntamente com os municípios, de combate a dengue, a vacinação contra a doença está baixa e nós queremos imunizar o máximo de pessoas que pudermos ainda no verão. Nosso objetivo é um só: salvar vidas”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Cada município deverá definir como será a ampliação da vacinação, levando em consideração o quantitativo de doses disponíveis e a necessidade de garantir doses suficientes para a conclusão do esquema vacinal. Atualmente as regiões Nordeste, Vale do Itapocu, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí e Oeste que totalizam 76 municípios possuem vacinas contra a dengue.

A SES solicitou em 2024 ao Ministério da Saúde a ampliação das vacinas para os municípios das regiões da Foz do Rio Itajaí, Extremo Oeste e Xanxerê.

Atualmente os índices vacinais contra a dengue estão em 43,95% com a primeira dose e 20,65% com a segunda dose.

O superintende de Vigilância em Saúde da SES, Fábio Gaudenzi, esclarece que os municípios já podem ampliar o grupo alvo. Importante destacar que é preciso manter a reserva para a segunda dose, já que para que a vacina contra a dengue seja eficaz é necessário a aplicação em duas doses com um intervalo de 90 dias.